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Türkiye
AA 10.04.2025 14:02

Hakkari'de rüzgar nedeniyle 93 çatı hasar gördü

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana geldi.

Hakkari'de rüzgar nedeniyle 93 çatı hasar gördü
[Fotograf: AA]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde kurum amirleri ve görevlilerle bir araya gelerek, kentteki olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana kent genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı olumsuzlukların etkisinin bugün de devam ettiğini söyledi.

Kriz merkezinde kurum ve birim amirleriyle gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 93 çatı uçması, 8 kaya düşmesi ve heyelan ile 3 sel baskını yaşandı. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru rüzgar şiddetini artıracak. Saatte 90-100 kilometre hızla yeniden esmeye başlayacak. Buna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilimiz genelinde turuncu kod ikazında bulundu. Bu nedenle vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları hususu önem arz etmekte. Rabbim ülkemizi, şehrimizi olumsuzluklardan, belalardan muhafaza etsin."

Derelerin debisi yükseldi

Hakkari-Van kara yolunda yer yer düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerince temizlendi, derelerin debisi yoğun sağanak sonucu yükseldi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarının hasar gördüğü Tekeli köyü ile Balıklı mezrasında incelemelerde bulundu.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Akpınar, geçmiş olsun dileğinde bulunarak vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi.

Köy muhtarı Ceyhan Süren de köy ve mezrada 8 evin çatısının zarar gördüğünü dile getirerek, "Kaymakamımız bugün buraya gelerek incelemelerde bulundu. Zarar gören hanelere destek çıkılacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ederiz." dedi.

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