Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun bir şekilde yağan karla karışık yağmurlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar nedeniyle bazı mahalleler su baskınına maruz kalırken, vatandaşlar ise evlerin damında biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı.

Yaklaşık bir metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemenin zor olduğunu, bu nedenle akrabalarından yardım istediğini ifade eden Fırat Cengiz isimli vatandaş, “Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle hem evin damında hem de kapılarımızın önünde kar ve su birikintisi oluştu. Ben de bana yardım etmesi için kuzenlerimi çağırdım. Bu şekilde evin çevresini ve damını kar kütlelerinden temizlemeye çalışıyorum” dedi.

Kaynak: İHA