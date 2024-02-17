Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi faaliyete alındı

Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyeler tarafından finanse edilen ve Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesiste çalışmalar tamamlandı.

Test çalışmalarının ardından kent genelinden taşınan çöplerin ayrıştırılmaya başlandığı tesiste, atıkların geri dönüşümünden enerji üretilmesi hedefleniyor.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir, tesiste incelemelerde buldu.

Dündar, gazetecilere, 2020'de inşasına başlanan tesisin faaliyete alındığını söyledi.

Yüklenici firmanın iş başı yaptığını belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Artık kent merkezi ve ilçelerden toplanan çöpler tesisimize taşınıyor. Çöpler burada ayıklanıp, ekonomiye kazandırılabilecekler ayrıştırılıyor ve düzenli şekilde depolanıyor. Uzun vadede depoladığımız çöplerden elektrik üreterek ekonomiye katma değer sağlamış olacağız. Daha önce vahşi çöp depolama alanlarımız vardı. Onları tamamen kapattık. Buraları yeşil alana çevireceğiz. Sadece kent merkezinde geçici bir depolama alanı oluşturduk. Oradaki çöpleri de buraya taşıyarak o alanı da kapatacağız. Artık Hakkari'de çöp sorunu olmayacak."