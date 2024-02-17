Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.02.2024 12:05

Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi faaliyete alındı

Hakkari'de çöp sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisi'nde çöp ayrıştırma çalışmalarına başlandı.

Hakkari'de Entegre Katı Atık Tesisi faaliyete alındı

Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyeler tarafından finanse edilen ve Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesiste çalışmalar tamamlandı.

Test çalışmalarının ardından kent genelinden taşınan çöplerin ayrıştırılmaya başlandığı tesiste, atıkların geri dönüşümünden enerji üretilmesi hedefleniyor.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir, tesiste incelemelerde buldu.

Dündar, gazetecilere, 2020'de inşasına başlanan tesisin faaliyete alındığını söyledi.

Yüklenici firmanın iş başı yaptığını belirten Dündar, şöyle konuştu:

"Artık kent merkezi ve ilçelerden toplanan çöpler tesisimize taşınıyor. Çöpler burada ayıklanıp, ekonomiye kazandırılabilecekler ayrıştırılıyor ve düzenli şekilde depolanıyor. Uzun vadede depoladığımız çöplerden elektrik üreterek ekonomiye katma değer sağlamış olacağız. Daha önce vahşi çöp depolama alanlarımız vardı. Onları tamamen kapattık. Buraları yeşil alana çevireceğiz. Sadece kent merkezinde geçici bir depolama alanı oluşturduk. Oradaki çöpleri de buraya taşıyarak o alanı da kapatacağız. Artık Hakkari'de çöp sorunu olmayacak."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hakkari
Sıradaki Haber
Kayak merkezinin güvenliği JAK timlerine emanet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
13:55
Uşak'ta tekstil fabrikasında kazan patladı: 1 işçi hayatını kaybetti
13:56
Son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı
13:53
Turizm Teknolojileri Yarışması TEKNOFEST’te
13:51
Arkadaşının kafasını çakmak gazıyla yaktı
13:51
Erzincan İliç'teki maden ocağının izin ve lisansı iptal edildi
Yozgatlı besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Yozgatlı besici devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
FOTO FOKUS
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ