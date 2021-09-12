Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında piyade birlikleri ile ortak düzenlenen operasyonda 4 çuval içinde 70 kilo 800 gram eroin ile 27 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.