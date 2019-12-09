Türkiye
Hakkari'de 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi09 Aralık 2019 Pazartesi 14:35 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:42
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 50 bin 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 7 Aralık'ta Derecik ilçesindeki dere yatağında yapılan aramada, 50 bin 100 av tüfeği fişeği bulundu.
Kaynak: AA
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