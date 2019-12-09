Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 7 Aralık'ta Derecik ilçesindeki dere yatağında yapılan aramada, 50 bin 100 av tüfeği fişeği bulundu.

Kaynak: AA