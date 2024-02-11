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Türkiye
TRT Haber 11.02.2024 07:45

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Yüksekova olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 07.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

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