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Türkiye
AA 11.02.2024 04:24

Bursa'da lastik değiştiren 3 kişiye araba çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da lastik değiştiren 3 kişiye araba çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Bursa'da otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı.

Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı.

Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

Kazada Emir Faruk A, Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı.

Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi.

Sağlık ekipleri Emir Faruk A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.

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