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Türkiye
AA 11.02.2024 04:12

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

İstanbul'da, Barış Boyun'un elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 5 farklı olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, elebaşılığını Boyun'un yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmaları sonucu çete üyelerinin, 29 Ocak'ta Eyüpsultan'da Serkan Y'nin aracı ile 5 Şubat'ta Arnavutköy'de Ünal C'nin aracının çalınması, 2 Şubat'ta Bahçelievler'deki bir iş yerinde işletmeci Tayfun K'nin silahla yaralanması, 5 Şubat'ta Bakırköy'de bir iş yerinde Muhammet Ç'nin silahla yaralanması ve 6 Şubat'ta Zeytinburnu'nda Mustafa A'nın aracına silahlı saldırı eylemlerini gerçekleştirdiğini belirledi.

Şebekeye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama, 1'i adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.

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