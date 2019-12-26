Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Beyazağaç Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Kaynak: AA