Türkiye
Hakkari'de 270 kaçak cep telefonu ele geçirildi26 Aralık 2019 Perşembe 18:34 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 18:36
Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 270 cep telefonu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Beyazağaç Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Kaynak: AA
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