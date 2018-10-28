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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında PKK'lı 2 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Kaynak: AA

Etiketler: hava harekatı, Hakkari
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