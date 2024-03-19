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Türkiye
AA 19.03.2024 09:57

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu.

Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü

Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. 

Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

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