Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2024 10:41

Hakim ve savcı yardımcısı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Hakim ve savcı yardımcısı mülakat sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli sunulması için hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023'te ÖSYM tarafından yazılı sınav gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Sınavda başarılı olan adaylar arasından 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçlarının açıklandığını belirten Tunç, hakim ve savcıların kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik etti, görevde başarı diledi.

Hakim ve savcı yardımcılarının, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacaklarını, usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında görev yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak. Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Mersin'de 2 servis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 35 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İran'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
10:55
İsrail 267. günde de Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
10:35
Petrol ithalatı nisanda arttı
10:31
Moskova bölgesinde yangı: 5 ölü
10:25
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında limitler belirlendi
10:14
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı
İstanbul'da yarım Ay
İstanbul'da yarım Ay
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın çarptığı yaya köprüden düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ