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Türkiye
AA 29.06.2024 09:43

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 35 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 35 yaralı

İ.K. idaresindeki Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan servis aracına çarptı.

Mersin'de 2 servis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 35 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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