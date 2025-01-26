Haftanın son gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sarı kodlu uyarı

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.