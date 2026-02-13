Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
Türkiye
AA 13.02.2026 16:19

Hafta sonu yurt genelinde yağışlar etkili olacak

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da yağışların cumartesi ve pazar günü devam etmesi beklenirken İzmir'de ise yağış beklenmiyor.

Hafta sonu yurt genelinde yağışlar etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyen Yavuz, yurdun diğer kesimlerindeyse aralıklarla yağışların devam edeceğini bildirdi.

Yarın, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Yavuz, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların olacağını söyledi.

Yavuz, bazı bölgelerde etkili olan rüzgarın ise bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğunu kaydeden Yavuz, salı gününe kadar sıcaklıkların artacağını söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Yavuz, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında yağış görüleceğini bildirdi.

Ankara'da ise yarın öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.

