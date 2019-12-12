Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Manisa, Kütahya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonundan itibaren ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber