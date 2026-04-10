Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritalarına göre, Türkiye hafta sonunu oldukça hareketli ve yağışlı bir havanın etkisi altında geçirecek. Hafta sonunun ilk tatil gününde yağışlı hava dalgası ülkenin büyük bölümünde etkisini hissettirecek.

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ankara’da sıcaklıkların 1 ile 9 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’da ise Erzurum çevresinde kar yağışı sürerken, bölge için kritik "çığ tehlikesi" uyarısı yapıldı. Ayrıca Doğu kesimlerde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde "kuvvetli yağış" uyarısı verilirken, Adana ve çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklıkların 5-13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İzmir ve Ege kıyılarında ise yağmurlu bir hava hakim olacak.

Yağışlar doğuya kayacak

Pazar günü, yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya devam edecek. Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakması bekleniyor. İzmir’de sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı pazar günü de aralıklarla devam edecek. Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi ve kuvvetli yağış uyarısı geçerliliğini koruyor. Erzurum'da termometrelerin gündüz en yüksek 3 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında bulunan bölgelerdeki vatandaşları çığ riskine karşı uyarırken; Güneydoğu’daki kuvvetli yağışların neden olabileceği sel ve su baskınlarına, iç kesimlerde ise buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.