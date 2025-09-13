Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 13.09.2025 06:12

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın, yurdun büyük bölümünün parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Akdeniz'in az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 28, İstanbul'da 27, İzmir'de 32, Adana'da 36, Diyarbakır'da 35, Samsun'da 26 derece civarında seyredecek.

