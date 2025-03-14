Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca rüzgarın hafta sonu genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülke genelinde mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 29, İstanbul'da 24, İzmir'de 27, Samsun'da 28, Adana'da 32, Antalya'da 25, Diyarbakır'da 26 derece civarında seyredecek.