İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis organizasyonu yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

"Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri değerlendirilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 49'u gözaltına alındı.

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitleri de dosyaya girdi. Şüphelilerin mal varlıklarına ve çok sayıda şirkete el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.