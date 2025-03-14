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Türkiye
TRT Haber 14.03.2025 09:04

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis organizasyonu yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

"Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama" ve "7258 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işledikleri değerlendirilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 49'u gözaltına alındı.

MASAK ve Merkez Bankası’nın Denetim raporlarındaki tespitleri de dosyaya girdi. Şüphelilerin mal varlıklarına ve çok sayıda şirkete el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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