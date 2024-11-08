Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzey ve iç kesimlerinde yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde biraz artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.