Duman 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.11.2024 10:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Marmara, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yarın, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın kuzey ve iç kesimlerinde yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde biraz artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de 267 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Türk dünyasının umut şiiri: Çırpınırdı Karadeniz
11:21
Türkiye'den 10 ayda 361 milyon dolarlık domates ihraç edildi
11:23
Hayvancılık Destekleme Sistemi kullanıma açıldı
11:12
Almanya 2025 başlarında erken seçime gidilebilir
11:21
Milli Ağaçlandırma Günü geleceğe "nefes" olacak
10:23
Türk mühendisler geliştirdi: Bastonu da 'akıllandırdılar'
Bilecik'te "7'nci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali" yapıldı
Bilecik'te "7'nci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali" yapıldı
FOTO FOKUS
Türk mühendisler geliştirdi: Bastonu da 'akıllandırdılar'
Türk mühendisler geliştirdi: Bastonu da 'akıllandırdılar'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ