Hafriyat yüklü kamyon minibüsün üstüne devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Fikret Ç'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde aynı istikamette seyreden İbrahim Halil A. yönetimindeki lüks minibüsün üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Muhittin Orhon yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler güçlükle kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki bazı hastanelere kaldırıldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ekiplerin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüs içerisinde ulaşılan Muhittin Orhon'un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhon'un cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında Bodrum-Gölköy kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.