Birçok kenti sağanak vurdu

Haziran'ın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Birçok kentte sağanak sele dönüştü.

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kuvvetli yağış sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesi sağlandı.

Fatih Sitesi mevkiinde bulunan bazı dükkanları su bastı. Bir galerici araçlarını kurtarmak için seferber olurken, ekipler çalışma başlattı.

Ilıksu Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu ise dere kenarında bulunan dükkan ve evlere giden yollar kapandı.Jandarma ekipleri, köprü üzerinde güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Ilıksu mevkiinde yayaların kullandığı köprünün yıkılması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Ereğli ilçesinde ise belediye hizmet binasına yıldırım isabet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda ekiplerin 24 saat boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Kırmacı, Güldere, Bağlık ve çarşı bölgelerinde kuvvetli yağışın yer yer taşkınlara neden olduğu aktarılan açıklamada, şunları kaydetti:

"İlgili müdürlüklerimizin personeli tarafından yapılan çalışmalarla ekiplerimizle hem taşmalara hem de toprak kaymalarına anında müdahale edilirken, çalışmalar yaklaşık 100 personel, 3 vidanjör, 9 iş makinası ve 3 kamyonla yürütülmüştür. Ayrıca belediyemiz merkez binasına da yıldırım düşmesi sonucunda elektrik-telefon hatlarında ve elektronik cihazlarda birtakım problemler ortaya çıkmış, vatandaşın kesintisiz hizmet alabilmesine yönelik ekiplerimiz tarafından sabah saatlerinde gerekli müdahaleler yapılarak sorunlar ortadan kaldırılmıştır."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bolu

Bolu'da kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda akşamların yaşandığı Abant kara yolunda İl Özel İdaresi, Karayolları ve orman ekipleri çalışma yürüttü.

Kent merkezinde ise zaman zaman etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mudurnu

İlçede etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından Avdullar köyünden geçen derelerin debisi yükselince taşkınlar yaşandı, bazı tarla ve bahçeler zarar gördü.

Çamyurdu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da toprak kayması gerçekleşti. Heyelan, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri, su taşkınlarının yaşandığı alanlarda çalışma gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Bartın

Bartın'da dünden bu yana etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Özel İdare kavşağında mazgalların tıkanması sonucu taşkınlar meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların yolda kaldıkları görüldü.

Kent merkezinde 1 saatte metrekareye 29 kilogram yağış düştü, ana yollar suyla kaplandı.

[Fotoğraf: DHA]

Trafik ekipleri, su birikintisi nedeniyle Özel İdare kavşağından kent merkezine giden kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Kapanan yollarda su tahliyesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise bazı iş yerlerini su bastı. Derelerin taşmasıyla, Bartın-Ulus yolu ve bazı köy yolları hasar gördü. Amasra ilçesi Göçgündemirci köyü içerisinden geçen dere taşma noktasına geldi.

Giresun

Giresun'un Alucra ilçesinde sağanağın ardından bazı evleri su bastı, cadde, köy yolları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kaymakam Muhammet Cengiz, ilçede şiddetli yağış sonucunda bazı bölgelerde tahribatlar oluştuğunu söyledi.

Kemallı Mahallesi'nde 4 evi su bastığını belirten Cengiz, "Evler kalınamaz halde değil. Evinde kalamayacak vatandaşlar olması durumuna karşı Alucra Öğretmenevi'ni hazırlamıştık ancak şu ana kadar buna gerek kalmadı, başvuran da olmadı" dedi.

Cengiz, Kemallı Mahallesi'nin yanı sıra Karabörk ve Hacılı köylerine ulaşımı sağlayan yollarda hasar oluştuğunu vurgulayarak, ekiplerin yollara müdahaleye devam ettiğini kaydetti.

Karaçayır Camisi'ni de su bastığını aktaran Cengiz, "Su seviyesi 1,5 metreye kadar yükseldi. Anında müdahale ettik, önünden suyu tahliye edebileceğimiz bir kanal açtık. Belediyenin de vidanjörleri çalışıyor, su çekildikten sonra bakım ve onarım işlemleri yapılacak" diye konuştu.

Cengiz, Alucra Devlet Hastanesi'nin bodrum katında biriken suyun da tahliye edildiğini söyledi.

Tarım arazilerinin bir bölümünde hasar meydana geldiğini ifade eden Cengiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar başvurularına ilişkin çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Kayseri

Kayseri'nin Akkışla ilçesini de sel vurdu. Yollar ve bahçeler su altında kaldı. Sel büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Sivas

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sularbaşı köyünde yağmur nedeniyle dere taştı.

Sazcağızsuyu ve Suçatı bölgelerinde tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yozgat

Yozgat Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yerköy ilçelerinin köylerinde de benzer manzaralar vardı.

Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen selin geliş anı, felaketin boyutunu ortaya koydu.

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan küçükbaş sürüsünü yıldırım çarptı.

Sürüdeki 80 hayvandan 20'si telef oldu.