Bazı firmaların hac ibadetinde haksız kontenjan elde etmek için sahtecilik yaptığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Kişilerin haberi olmadan kimlik bilgilerini kullanarak sahte kayıt ve feragat dilekçesi oluşturdukları belirlendi.

Bu dilekçelerle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacı adaylarına fahiş fiyat uyguladıkları tespit edildi.

Sahte kayıtların diyanette çalışan bazı personelle irtibatlı şekilde yapıldığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişliği durumu doğruladı.

112 şikayetçinin ifadesi alındı

Hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 kişinin beyanında hac ve umre kaydından haberlerinin olmadığı görüldü.

Bu kişilerin imzaları ile yazı örnekleri dilekçelerle karşılaştırıldı ve tamamının sahte olduğu belirlendi.

Hac için sahte kayıt yapan 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.