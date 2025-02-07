Duman 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.02.2025 09:42

Habur'da 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 370 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Habur'da 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araç takibe alındı.

Ekiplerce x-ray kontrolüne tabii tutulan aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla yapılan detaylı aramalar sonucu yasal yükün içerisine zulalanmış 370 kilogram ağırlığında 2 milyon 176 bin "captagon" isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu Gümrük Muhafaza
Sıradaki Haber
Marmara ve Doğu Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
11:11
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
11:07
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
10:55
Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı katil Netanyahu'yu memnun etti
10:49
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
10:46
ABD'de, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan binlerce personelin işine son verilebileceği iddia edildi
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oldu
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar trafik kazalarına neden oldu
İstanbul'da kar trafik kazalarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ