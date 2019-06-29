Emniyet Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ülke genelinde 2018-2019 futbol sezonunda 306'sı Spor Toto Süper Lig, 306'sı TFF 1. Lig, 612'si TFF 2. Lig, 884'ü TFF 3. Lig, 195'i Ziraat Türkiye Kupası ve diğerleri amatör liglerde olmak üzere 113 bin 82 futbol müsabakası oynandı. Ayrıca diğer spor branşlarında da 6 bin 278 maç yapıldı.

Söz konusu müsabakaları 22 milyon 829 bin 649 taraftar, stat ve salonlardan takip etti.

2017-2018 sezonunun başlangıcından itibaren branş ve kategori ayrımı yapılmaksızın tüm müsabakaların öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde hem takım kafilelerinin hem de taraftarın güvenliğinin sağlanmasına yönelik etkin tedbirler uygulandı, kamuoyu çeşitli yöntemlerle bilinçlendirildi.

Polis ve özel güvenlik sayısında artış

Ülke genelinde tüm branşlarda oynanan yılda 120 bin müsabakada alınan önleyici ve caydırıcı proaktif güvenlik tedbirleri ile olaylı müsabaka sayısı azalırken taraftar sayısı ise arttı.

Müsabakaların güven ortamında yapılması amacıyla geçen sezona göre görevlendirilen polis sayısı yüzde 6,1, özel güvenlik sayısı ise yüzde 20,1 artırıldı.

Olaylı müsabaka sayısının azalmasıyla vatandaşlar, müsabakalara daha fazla ilgi gösterdi, eş ve çocuklarıyla stadyumlara gitti.

Taraftar arttı, olaylı maç azaldı

2018-2019 sezonunda bir önceki sezonuna göre taraftar sayısı yüzde 4,7 arttı. Buna karşılık 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapılan kişi sayısı yüzde 8,2, taraftara işlem yapılan müsabaka sayısı yüzde 3,5 azaldı.

Müsabaka düzenini bozacak şekilde olay meydana gelen müsabaka sayısı yüzde 37,7 azalarak 55'ten 33'e düştü.

Öte yandan, 2016-2017 sezonunda tüm branşlarda taraftarlara işlem yapılan müsabaka sayısı 497 iken bu sayı, 2018-2019 sezonunda yüzde 22,7 azalarak 384 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA