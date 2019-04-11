Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 23 il için 2012'de başlatılan ve 2016'da tamamlanan "şehirlerin stratejik gürültü haritaları" çalışmalarına 23 il daha ekledi.

Sonuçlara göre Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya ve Aydın başta olmak üzere illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" ilk sırada yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla 2012 yılından itibaren gürültü haritalarına önem verdiklerini belirtti.

"Çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atıdı."

Kaynak: AA