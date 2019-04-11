Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara'da çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece, bölgenin geri kalanı ise akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA