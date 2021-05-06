Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 12 yavru maymun yakalandı.
Bir ihbarı değerlendirerek çalışma yapan Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında yerde 2 kafes gördü.
Kafeslerin içerisinde 12 maymun tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 Mayıs tarihli kamera görüntülerini inceledi. Kamera taramasında, kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesinde tırların arasından çıktığı ve elinde bulunan 2 kafesi girişteki kantarın yanında park etmiş olan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğu belirlendi.
Kafesleri yere koyan kişinin kimliği belirlenemedi
Ekipler, görüntülerin devamında kimliği belirlenemeyen bir kişinin de tırdan inerek 2 kafesi araçtan alıp tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine muhafaza altına alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.