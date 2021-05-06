Bir ihbarı değerlendirerek çalışma yapan Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında yerde 2 kafes gördü.

Kafeslerin içerisinde 12 maymun tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 Mayıs tarihli kamera görüntülerini inceledi. Kamera taramasında, kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesinde tırların arasından çıktığı ve elinde bulunan 2 kafesi girişteki kantarın yanında park etmiş olan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Kafesleri yere koyan kişinin kimliği belirlenemedi

Ekipler, görüntülerin devamında kimliği belirlenemeyen bir kişinin de tırdan inerek 2 kafesi araçtan alıp tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine muhafaza altına alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.