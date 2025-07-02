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Türkiye
AA 02.07.2025 08:15

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

Uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'nın Bremen kentinden gelen Fatih Öztürk, İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapması sonrası, Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yolculuğun iyi geçtiğini ve yolların açık olduğunu belirten Öztürk, "Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre bekledik. Memleketimize ulaştık sonunda güzel bir duygu. İlk başta dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Geriye kalan zamanımızı tatil yaparak geçireceğiz." dedi.

Gurbette günlerin buruk geçtiğini vurgulayan Öztürk, "Bir yıl boyunca Türkiye'ye gelebilmenin özlemiyle çalışıyoruz. Memleket özlemini her zaman yaşıyoruz, memleketimizde 3-4 hafta zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Hollanda'dan gelen Kenan Sucuoğlu da gurbetçi olmanın zor olduğunu kaydetti.

Memlekete her yıl geldiklerini anlatan Sucuoğlu, "Sınırdan geçince memlekete kavuşunca çok mutlu oluyoruz, o hissi anlatmak çok zor. Memleketimize gelince hasret giderip, dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Edirne Hollanda Tatil Yunanistan
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