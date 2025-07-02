7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 825 kg uyuşturucu maddesi ele geçirildi, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin"

Bakan Yerlikaya, Adana Valisi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürü ve İl Emniyet Müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında uyuşturucu ile mücadele vurgusu yaptı:

"Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

