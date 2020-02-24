Haber Giriş: Kaynak: AA
Güngören'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı binadaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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