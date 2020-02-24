Vatandaş, performansından memnun kaldığı memura yıldız verecek. İşini doğru yapmadığını düşündüğünün ise notunu kıracak.

Sağlık hizmetinde geçerli e-Nabız uygulamasında benzer bir ölçüm yapılıyor. Sayısı 17 milyona ulaşan kullanıcılar, sağlık personeline memnuniyeti ölçüsünde yıldız veriyor. İşte bu uygulama, tüm kamuya yaygınlaştırılacak.

Çalışma, Meclis Dilekçe Komisyonu'na önerildi. Öneri kabul gördü, çalıştayda da gündeme geldi. Kısa süre içerisinde somutlaştırılması bekleniyor.

İstek, öneri ve şikayetlerin alındığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, CİMER ile ilgili de yenilikler yolda. Dilekçeler, önem sırasına göre sıralandırılacak. İşlemler, başvuruların kurumlara iletilmesi ile sınırlı kalmayacak. Dilekçeler sonuçlandırılana kadar takip edilecek.