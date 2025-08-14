Açık 27.5ºC Ankara
AA 14.08.2025 21:33

Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 15.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı, Marmara'dan 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45 seferleri ile Erdek'ten 19.15 kalkışlı tüm seferin iptal edildiği duyuruldu.

OKUMA LİSTESİ