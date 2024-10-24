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Türkiye
AA 24.10.2024 13:14

Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonu: 4 gözaltı

Gümüşhane'de İl Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonu: 4 gözaltı

Kürtün ilçe Jandarma ekiplerince Kadırga Yaylası'nda yapılan denetimde Z.D ile B.K'den şüphelenildi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında Z.D.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği, B.K'nin üzerinde de ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şiran ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri denetiminde ekipler M.K'den şüphelendi.

Şüpheli ile araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 şarjör ve 6 tabanca bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde İ.A'nın Giresun'a ruhsatsız silah taşıyacağı bilgisini aldı.

Ekipleri ile bomba arama köpeği "Maske'nin" katılımıyla yapılan yol kontrollerinde durdurulan İ.A aracı arandı.

Yapılan arama çalışmasında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler Z.D, B.K, M.K ile İ.A gözaltına alındı.

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