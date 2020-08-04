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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Boğalı köyünde bazı vatandaşların COVID-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs Gümüşhane covid-19Son Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 15:49
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