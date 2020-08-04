Sivas'taki köylerine tatile gelen Aynur Polat ve Bergüzar Temizer, kent merkezinde gezindiği sırada yol kenarındaki çeşmeden su içmek istedi.

Yanlarından köpeğin geçtiğini fark eden kuzenler, sıcaktan bunalan köpeğin su içmesi için çeşmeyi açtı.

Yalı kadın köğenin yardımına koştu

Köpeğin çeşmeden su içemediğini fark eden yaşlı kadın, köpeğin yardımına koştu.

Ayağındaki lastik ayakkabısını çıkararak temizleyen kadın, ayakkabının içine doldurduğu suyu köpeğe içirdi.

Görenlerin içini ısıtan o anlar ise iki kuzen tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce beğeni ve yorum aldı.