Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yaşlı kadın ayakkabısı ile köpeğe su içirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sivas'ta sıcak havalardan bunalan köpeğe ayağından çıkardığı lastik ayakkabıya doldurduğu suyu içiren yaşlı kadın, görenlerin içini ısıttı.
Sivas'taki köylerine tatile gelen Aynur Polat ve Bergüzar Temizer, kent merkezinde gezindiği sırada yol kenarındaki çeşmeden su içmek istedi.
Yanlarından köpeğin geçtiğini fark eden kuzenler, sıcaktan bunalan köpeğin su içmesi için çeşmeyi açtı.
Yalı kadın köğenin yardımına koştu
Köpeğin çeşmeden su içemediğini fark eden yaşlı kadın, köpeğin yardımına koştu.
Ayağındaki lastik ayakkabısını çıkararak temizleyen kadın, ayakkabının içine doldurduğu suyu köpeğe içirdi.
Görenlerin içini ısıtan o anlar ise iki kuzen tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: yaşlı kadın Sivas köpeğe su içirdiSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 16:12
Son Haberler
- 16:13
- 16:12
- 16:06
- 15:48
- 15:58
Sıradaki Haber
Bayram tatilinde Kuşadası'na 206 bin araç giriş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz