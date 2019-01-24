Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak 1953'ten bu yana 26 Ocak günü Dünya Gümrük Günü olarak kutlanıyor.

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün, "Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle Antalya Limanı ve Antalya Havalimanı'ndaki bir günlük mesaileri görüntülendi.

Antalya Havalimanı'ndaki gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan yolcuların valizlerinde arama yapıyor. Dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalarda narkotik tespit cihazları kullanılıyor.

Cihazlar sayesinde valizleri açmadan içerisindeki eşyalara hiçbir zarar vermeden hangi maddenin bulunduğu 10 saniye içerisinde tespit edilebiliyor.

Ekiplerin kullandığı gemini cihazı ile de bütün kimyasalların tespiti yapılıyor. Numune alınan sıvılarda tanımlanamayan ya da farklı maddeler içinde gizlenmiş kimyasallar en fazla 2 dakikada bu cihaz sayesinde tespit edilerek ülkeye girmesine engel olunuyor.

Ekipler, başarılı operasyonlar ile kaçakçılara geçit vermiyor

Antalya Limanında görev yapan ekipler, yüzlerce konteyner taşıyan yük gemilerinin yanaştığı limanda büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyor. Ekipler, şüpheli görülen gemilere özel botlarıyla yanaşarak kontrollerini yapıyor. Konteynerleri mobil x-ray cihazlarından geçirerek son kontrollerini gerçekleştiren ekipler, yaptıkları başarılı operasyonlar ile kaçakçılara geçit vermiyor.

Sorumlu oldukları kentlerde 2018 yılında 31 milyon 494 bin yolcunun giriş ve çıkış yapması nedeniyle oldukça yoğun bir tempo ile çalışan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasıyla son teknoloji cihazların yardımıyla kaçakçılara göz açtırmıyor.

İhbarlı konteyner ve araçlar didik didik taranıyor

Bölge müdürlüğü ekipleri, Hasan Tahsin Ani Müdahale ve Gazi Hasan Paşa Devriye Motor Botları ile şüpheli deniz araçlarına anında müdahale ediyor. Ekipler, zulalanmış kaçak eşyalar ile uyuşturucu madde bulmak için son teknoloji mobil x-ray konteyner ve araç tarama sistemi ile riskli ülkelerden gelen şüpheli ya da ihbarlı konteyner ve araçları didik didik tarıyor.

Ekipler ayrıca, mobil x-ray bagaj tarama sistemleri, narkotik ve patlayıcı iz dedektörü, tütün ve alkol kaçakçılığı mücadele için sahte bandrol tespit cihazı, akaryakıt kaçakçılığını tespit etmek için kullanılan TAPDK sahte bandrol tespit cihazı, akaryakıt kaçakçılığını tespit etmek için EPDK aracı ile ulusal marker kontrol cihazı, konteyner veya yükte gizli bölmeler ve kaçak eşyayı tespit etmek amacıyla yoğunluk ölçüm cihazı, gözle görülmeyen ve fiziki olarak kısa sürede erişilmesi mümkün olmayan yerlerdeki nesneleri görüntülemek amacıyla videoskop sistemlerini kullanıyor.

Ekipler, teknolojik cihazların yanı sıra 5 narkotik dedektör köpeği ve bir çay tütün dedektör köpeği ile araç, bagaj ve konteynerlerde kontroller yapıyor.

2018'de 162 operasyon

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında 243 bin 121 otomobil, 16 bin 384 yat, 34 bin 598 tır, 8 bin 916 gemi ve 183 bin 223 uçak ile 172 bin 875 konteynere denetim ve kontrol işlemi yapıldı.

Yasa dışı eşya trafiği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 2018 yılında 162 operasyonda 8 milyon 671 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Yakalanan eşyalar arasında bitcoin makineleri, otomobil, gümüş, pırlanta, taşlı takılar, gıda takviyesi, kürk, kehribar taşı, tohum, kozmetik ürünler, implant ve uyuşturucu maddeler yer aldı.

Kaynak: AA