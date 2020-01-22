Türkiye
Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22 Ocak 2020 Çarşamba 16:07 - Son Güncelleme
Ordu'da, bir kişi, grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.
Kaynak: DHA