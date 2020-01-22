Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes Seferberliği" kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşıldığı belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanların yine Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün itibarıyla dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." denildi.

Bakanlık, İstanbul, Adana, Çanakkale ve Çankırı gibi birçok ilde dikilen fidanların son durumlarının yer aldığı fotoğrafları da paylaştı.

Kamuoyuna bilgilendirme:



Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 22, 2020

Kaynak: TRT Haber