Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göynük Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen panayır, Eski Taraklı Yolu üzerinde kuruldu.
İlçede pazartesi günü kurulan panayıra gelen vatandaşlar, hem kışlık ihtiyaçlarını alma imkanı buldu hem de kendi ürünlerini sattı.
Ayrıca, panayır alanına getirilen develer ve midilli atları ile atlı karınca, gondol, dönme dolap da çocuklar tarafından ilgi gördü.
Panayıra gelen esnaflar ve diğer satıcılar gün içinde toplanarak ilçeden ayrılacak.
Etiketler: Bolu
Son Haberler
- 18:06
- 17:51
- 17:46
- 17:53
- 17:50
Sıradaki Haber
Sivas'ta Kale Projesi'nden tarih fışkırıyor: 120 bin tarihi bulguya ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz