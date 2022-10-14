Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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