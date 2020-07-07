Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nın envanterinde bulunan F4E Phantom tipi savaş uçağı parçalara ayrılarak Antalya’ya gönderildi.

3 tırla yola çıkan savaş uçağı, akşam saatlerinde Antalya’ya ulaştı. Kara yolunda savaş uçağı taşındığını fark edenler şaşkınlığını gizleyemedi. Konvoy yol kenarında uçağı izleyenleri kornayla selamladı.

Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından Antalya'ya ulaşan uçak, Türkiye'nin gelecekteki teknisyenlerinin yetişmesine hizmet edecek.

Büyük bir özen ve dikkatle taşınan savaş uçağı, okulun bahçesine yerleştirilecek.

Okulun günden güne bir açık hava müzesine dönüştüğünü söyleyen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, "Şu anda bir boeing, Fantom F-4 içeride bir uçabilir. T-67 uçak motorlarımız var. İnşallah helikopterle ilgili yazışmalarımız devam ediyor. 7'den 77'ye amacımız Türkiye'de havacılığı sevdirmek. Bizim okulumuzun mottosu her şey bir hayalle başlar. Çünkü hayal kurmazsanız gelecekle ilgili çok fazla ilerleyemiyorsunuz. Bizde 14 yaşındaki çocuklara hayal yükleyelim dedik, başarabiliriz dedik." ifadelerini kullandı.

Uçağın getirildiği okul, Türkiye'nin uçak bakım alanında açılmış ilk tematik ve proje okulu. Okulun amacı, ülkedeki uçak bakım teknisyeni açığını kapatmak ve yeni nesil havacılığa destek olmak.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Kadir Kurucan