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Türkiye
AA 28.04.2023 15:11

Gökçeadalı balıkçı 2 metrelik merlin balığı avladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan İlker Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında merlin balığı yakaladı.

Gökçeadalı balıkçı 2 metrelik merlin balığı avladı
[Fotograf: AA]

Balıkçı İlker Özdemir, kılıç balığı avlamak için 12 metrelik "Kızıl Elma" isimli teknesiyle denize açıldı.

Gökçeada'nın Kaleköy Limanı açıklarında mızrakla avlanırken bir balığı vuran İlker Özdemir, tekne personeliyle 40 dakika süren mücadelesi sonucu tekneye çıkardığı deniz canlısının merlin balığı olduğunu fark etti.

Özdemir, 2 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki merlin balığını yakalama anını cep telefonuyla kaydetti.

Gökçeadalı balıkçı 2 metrelik merlin balığı avladı

İlker Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl nisan ve haziran aylarında mızrakla kılıç balığı avlamaya çıktığını söyledi.

Kılıç balığı avında dürbün kullandıklarını belirten Özdemir, "Bu hayvanlar denizlerde dünyanın en hızlı hayvanları. Güney Amerika sahillerinde yaşayan bir balık. Kuzey Ege'de ilk defa görüldüğünü düşünüyoruz. Biz de şaşkınız." dedi.

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