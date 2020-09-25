Haber Giriş: Kaynak: AA
Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 feribot seferleri geçici olarak iptal edildi.
Belirtilen hatta sadece 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından tarife normale dönecek.
Etiketler: Ege denizi gökçeada Gökçeada seferleri FırtınaSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 22:09
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