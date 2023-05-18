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Türkiye
AA 18.05.2023 13:04

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 30 ek sefer konuldu

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz yoluyla ulaşımda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 30 sefer ilave edildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına 30 ek sefer konuldu
[Fotograf: İHA]

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın adalarda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle halkın mağdur olmaması için tedbir alındı.

Buna göre, mevcut tarifeye ek olarak Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 03.30, 05.00, 08.00, 12.00 ve 16.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 06.00, 10.00 ve 14.00'te seferler yapılacak.

Ayrıca Geyikli'den Bozcaada'ya 04.30, 05.30, 06.15, 07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 05.00, 06.15, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde ilave seferler konuldu.

Güncel sefer tarifelerine GESTAŞ'a ait "www.gdu.com.tr" web adresinden ulaşılabiliyor.

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