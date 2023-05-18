Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezası onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şeker hakkında 5 Temmuz 2022'de verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Şeker'e, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan "iyi hal" indirimiyle verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası oy çokluğuyla onandı.

Dairenin kararında, Şeker'in, yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağırılıp küfür edilmesi ve kadının da ağlaması nedeniyle iyiniyetli olarak maktulü uyarmak için yanlarına gittiği, maktulün herhangi bir alet kullanmadan elleriyle sanık Şeker'in boğazını sıkıp vurduğu, küfür ettiği, tehditte bulunduğu anlatıldı.

Şeker'in, "kendisini başka türlü savunma imkanını denemeden yanında bulundurması mutad olmayan 9,8 santimetre uzunluğundaki sustalı bıçağını cebinden çıkararak kendisini savunmaya çalıştığı" ifade edilen kararda, hayati bölgeleri dışında yaralamaya yönelik fiille kendisine yönelik saldırıyı önleyebileceği ancak yaşanan olayda göğüs bölgesinden aldığı darbe ile maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dairenin kararında, sanığın cezasında yapılan takdiri indirimin isabetli olduğu, suç vasfı, meşru savunma, meşru savunmada sınırın aşılması ve hasız tahrik indirim oranı yönünden ilk derece mahkemesince yapılan değerlendirmenin hukuka uygun olduğu belirtildi.

Davanın geçmişi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.