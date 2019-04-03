Türkiye
Giresun'da oylar yeniden sayılacak
03 Nisan 2019 Çarşamba 17:57 - Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:58
Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti. İtiraz üzerine geçersiz oylar yeniden sayılacak.
Merkez İlçe Seçim Kurulu, saat 15.00 itibarıyla toplanarak CHP'nin itirazını görüştü.
İki saat süren toplantı sonucu kurul itirazı kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
Oy sayım işlemine bu akşam itibarıyla başlanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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