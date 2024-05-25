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Türkiye
AA 25.05.2024 23:20

Giresun'da mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Giresun'da mutfak tüpü patladı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Yavuz Selim Mahallesi Villalar Sokak'taki 2 katlı binanın ilk katındaki dairede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan 78 yaşındaki Naciye Guguk ile Ünal Efe yaralandı.

Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin evde yaptığı incelemede, mutfakta bulunan tüpte gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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