Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Giresun'da kayıp son askerin de cansız bedeni bulundu
Giresun'daki selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan bir jandarma personelinin daha cenazesine ulaşıldı.
Giresun’da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan son kayıp askerin de cesedi bulundu.
Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedenine aramaların 13'üncü gününde Doğankent-Tirebolu ilçeleri arasındaki Taşocağı mevkisinde dere yatağında ulaşıldı.
Selde 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi selde mahsur kalanlar için çıktıkları Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.
Yılmaz ile birlikte selde can kaybı 11'e yükseldi. 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler: kayıp asker giresun sel can kaybıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 12:46
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