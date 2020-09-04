Giresun’da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp olarak aranan son kayıp askerin de cesedi bulundu.



Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedenine aramaların 13'üncü gününde Doğankent-Tirebolu ilçeleri arasındaki Taşocağı mevkisinde dere yatağında ulaşıldı.

Selde 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi selde mahsur kalanlar için çıktıkları Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.

Yılmaz ile birlikte selde can kaybı 11'e yükseldi. 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.